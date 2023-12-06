После войны Израиль планирует превратить Газу в демилитаризованную зону

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил цели войны: полный демонтаж военного и политического потенциала ХАМАС, гарантии, что Израиль не почувствует угрозы из сектора Газа, и возврат всех пленников, которые в настоящее время удерживаются внутри анклава, сообщает Zakon.kz.

После окончания войны израильские военные будут работать над созданием демилитаризованной зоны в секторе Газа, пишет Al Jazeera.

Премьер сказал, что единственной силой, которая могла бы сделать это, был Израиль, и что он не доверял никаким международным силам или усилиям по демилитаризации сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант также, выступая на этой пресс-конференции, сказал, что, хотя военные и добиваются больших успехов, это не обходится без больших потерь. Он напрямую имеет в виду гибель 80 израильских солдат, погибших с начала наземной операции в секторе Газа.

Израильская армия заявляет, что находится на третьем этапе наземной кампании внутри сектора Газа, и что она полностью окружила город Хан-Юнис и действует в его центре.

Судебный процесс по делу о коррупции в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновился после двухмесячной паузы.

Тем временем на Ближнем Востоке продолжается война: Израиль отозвал переговорщиков из Катара после семидневного перемирия и продолжил бомбить сектор Газа. В ООН заявили, что в анклаве отсутствует бесперебойный источник электричества уже более 50 дней. По данным Международной организации труда, около 400 тысяч палестинцев потеряли работу из-за войны.