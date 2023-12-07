Ученые научились оценивать, какой из органов человека выйдет из строя первым

Ученые из Стэнфордского медицинского университета нашли способ предсказать, какой из органов человека выйдет из строя первым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, ученые проанализировали уровни почти 5 тыс. белков в крови примерно 1400 людей в возрасте от 20 до 90 лет. Затем с помощью алгоритма машинного обучения они выявили 858 белков, надежно предсказывающих биологический возраст сердца, жировой ткани, легких, иммунной системы, почек, печени, мышц, поджелудочной железы, мозга, сосудистой системы и кишечника.

Отмечается, что в дальнейшем исследовании приняли участие 5678 человек. Анализ их данных подтвердил, что органы человека стареют с разной скоростью. Если какой-то орган старел особенно быстро, была высокой вероятность того, что именно он станет причиной серьезного заболевания или летального исхода.

Согласно опубликованной информации, примерно у каждого 5 относительно здорового взрослого человека в возрасте 50 лет и старше есть по крайней мере один такой орган, а у одного из 60 – два быстро стареющих органа. У первых риск летального исхода в течение следующих 15 лет выше на 15-50%, а у вторых – выше в 6,5 раз (по сравнению с человеком без какого-либо явно состарившегося органа).

Также исследование показало, что у людей с ускоренным старением сердца без признаков активного заболевания риск сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у людей с нормально стареющим сердцем. Быстро стареющий мозг повышал риск ухудшения памяти в течение пяти лет в 1,8 раз.

Ранее сообщалось, что нужно делать при сидячем образе жизни.