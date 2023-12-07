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Ученые научились оценивать, какой из органов человека выйдет из строя первым

исследование Фото: pixabay
Ученые из Стэнфордского медицинского университета нашли способ предсказать, какой из органов человека выйдет из строя первым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, ученые проанализировали уровни почти 5 тыс. белков в крови примерно 1400 людей в возрасте от 20 до 90 лет. Затем с помощью алгоритма машинного обучения они выявили 858 белков, надежно предсказывающих биологический возраст сердца, жировой ткани, легких, иммунной системы, почек, печени, мышц, поджелудочной железы, мозга, сосудистой системы и кишечника.

Отмечается, что в дальнейшем исследовании приняли участие 5678 человек. Анализ их данных подтвердил, что органы человека стареют с разной скоростью. Если какой-то орган старел особенно быстро, была высокой вероятность того, что именно он станет причиной серьезного заболевания или летального исхода.

Согласно опубликованной информации, примерно у каждого 5 относительно здорового взрослого человека в возрасте 50 лет и старше есть по крайней мере один такой орган, а у одного из 60 – два быстро стареющих органа. У первых риск летального исхода в течение следующих 15 лет выше на 15-50%, а у вторых – выше в 6,5 раз (по сравнению с человеком без какого-либо явно состарившегося органа).

Также исследование показало, что у людей с ускоренным старением сердца без признаков активного заболевания риск сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у людей с нормально стареющим сердцем. Быстро стареющий мозг повышал риск ухудшения памяти в течение пяти лет в 1,8 раз.

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