ХАМАС заявил о тысячах людей, которые находятся под завалами в секторе Газа

Глава политбюро правящего в Газе палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что тысячи погибших в секторе Газа остаются под завалами, сообщает Zakon.kz.

"Тысячи погибших остаются под завалами в Газе", - процитировал Ханию телеканал Al Qahera News.

Глава политбюро ХАМАС также сообщил, что 70% всех жертв израильских ударов по сектору Газа – женщины и дети.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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