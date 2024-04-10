При обстреле Газы погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС
Фото: X(Twitter)/@uygurhaberajans
Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате ракетного удара по Газе, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
"Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы", – говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года сообщалось о гибели внучки Хании.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара Израиля 2 апреля разрушено здание консульства Ирана в Дамаске, есть жертвы. При этом говорится, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали. Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии.
Кроме того, свой удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО World Central Kitchen, в ЦАХАЛ назвали "серьезной ошибкой".
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