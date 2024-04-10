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При обстреле Газы погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС

погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 21:28 Фото: X(Twitter)/@uygurhaberajans
Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате ракетного удара по Газе, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы", – говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года сообщалось о гибели внучки Хании.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара Израиля 2 апреля разрушено здание консульства Ирана в Дамаске, есть жертвы. При этом говорится, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали. Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии.

Кроме того, свой удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО World Central Kitchen, в ЦАХАЛ назвали "серьезной ошибкой".

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