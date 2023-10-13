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ХАМАС призвал жителей сектора Газа не эвакуироваться

ХАМАС призвал жителей сектора Газа не эвакуироваться Фото: pixabay
Представители палестинского движения ХАМАС заявили жителям осажденного израильскими войсками сектора Газа, что им не нужно покидать свои дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 13 октября, представители палестинского движения ХАМАС призвали жителей северной части сектора Газа не покидать дома. Ранее израильские военные предупредили, что гражданскому населению нужно в течение суток покинуть территорию к северу от природного резервата Вади Газа.

Боевики ХАМАС обвинили Израиль в "психологической войне" и заявили, что израильские военные "пытаются распространять лживую пропаганду". По их утверждению, армия Израиля стремится "посеять сомнение" среди жителей сектора Газа и "подорвать стабильность". Боевики также уверяют, что представители международных организаций якобы не стали эвакуироваться и остаются на рабочих местах.

Тем временем, по данным CNN, БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) вняло предупреждению Израиля и эвакуировало своих сотрудников и беженцев из северной части сектора Газа в южную. По заявлению агентства, более двух третей от общего числа жителей Газы, оставшихся без жилья (оно достигает 423 тыс. человек), размещены в объектах под контролем ООН, в том числе школах. БАПОР призвало израильских военных гарантировать безопасность этих объектов.

Ранее представители армии Израиля предупредили ООН о необходимости эвакуировать из северной части сектора Газа около 1,1 млн человек в течение суток. ООН считает невозможным перемещение такого количества населения без катастрофических гуманитарных последствий.

Израиль взял в осаду сектор Газа после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков. Власти Израиля заявили, что не снимут блокаду сектора Газа до полного освобождения всех заложников. Сейчас израильская армия стягивает танки и пехоту к границе с сектором Газа для начала полномасштабной наземной операции.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.

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