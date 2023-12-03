Девять человек погибли в результате нападения боевиков на шахту в Перу

Девять человек погибли и 15 получили ранения в результате рейда вооруженных людей на шахту Подероза в Перу с применением взрывчатки и захвата заложников, сообщает Zakon.kz.

Семь человек были арестованы, а оружие конфисковано. Министерство внутренних дел страны направило в этот район спецназ для поддержки местной полиции.

По словам МВД Перу, нападавшие проникли в шахту, применив взрывные устройства, жестоко напали на сотрудников службы внутренней безопасности компании и взяли в заложники четырех человек.

Материал по теме Бывший президент Перу сдался американским властям

Перу является вторым по величине производителем меди в мире и важным производителем серебра и золота.