Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Осужденный на пожизненный срок сбежал из английской тюрьмы, используя тыкву

осужденный сбежал из английской тюрьмы при помощи тыквы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 22:37 Фото: Zakon.kz
54-летний Аарон Вуд, отбывающий пожизненный срок, сбежал из тюрьмы в Линкольншире, обманув надзирателей. Он заставил охранников поверить, что спит, набив комбинезон одеждой и использовав тыкву в качестве головы, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, пропажу Вуда обнаружили только утром, когда сокамерник сообщил о его исчезновении. Полиция нашла беглеца через два дня примерно в 70 км. При себе у Аарона был нож. Преступник, имеющий 29 судимостей, признал себя виновным в побеге и хранении холодного оружия.

Как уточняется, беглеца теперь будут содержать в более строгих условиях. Следующее заседание дисциплинарной комиссии по его делу возможно не ранее чем через 20 месяцев.

Ранее сообщалось, что двое заключенных пытались сбежать из российской тюрьмы в Казахстан.

Читайте также

в Афганистане запретили хранить и носить оружие
В Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения
наводнение в Испании
Погибших в результате наводнения в Испании становится все больше
В Хорватии планируют вернуть обязательную срочную службу
В Хорватии планируют вернуть обязательную службу в армии
Елена Беляева
Великобритания 2024 год Побеги Побеги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: