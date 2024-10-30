Осужденный на пожизненный срок сбежал из английской тюрьмы, используя тыкву

54-летний Аарон Вуд, отбывающий пожизненный срок, сбежал из тюрьмы в Линкольншире, обманув надзирателей. Он заставил охранников поверить, что спит, набив комбинезон одеждой и использовав тыкву в качестве головы, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, пропажу Вуда обнаружили только утром, когда сокамерник сообщил о его исчезновении. Полиция нашла беглеца через два дня примерно в 70 км. При себе у Аарона был нож. Преступник, имеющий 29 судимостей, признал себя виновным в побеге и хранении холодного оружия.

Как уточняется, беглеца теперь будут содержать в более строгих условиях. Следующее заседание дисциплинарной комиссии по его делу возможно не ранее чем через 20 месяцев.

Ранее сообщалось, что двое заключенных пытались сбежать из российской тюрьмы в Казахстан.