В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы
Фото: wikimedia
В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, сообщает Zakon.kz.
Распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Report.az.
Центральной избирательной комиссии поручили обеспечить назначение внеочередных выборов президента страны на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджана.
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