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В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы

президент Азербайджана Фото: wikimedia
В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Report.az.

Центральной избирательной комиссии поручили обеспечить назначение внеочередных выборов президента страны на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджана.

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