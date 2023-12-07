В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы

В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Report.az.



Центральной избирательной комиссии поручили обеспечить назначение внеочередных выборов президента страны на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджана.