Досрочные президентские выборы начались в Азербайджане

7 февраля 2024 года в Азербайджане проходят досрочные президентские выборы. В них участвуют семь кандидатов, голосование идет на более чем 6,5 тыс. избирательных участков, сообщает Zakon.kz.

По информации азербайджанского государственного информагентства "Азертадж", 7 февраля в 8:00 по местному времени в Азербайджане начались досрочные выборы президента. В них участвуют семь кандидатов.

Выборы проходят на 6537 участках в 125 избирательных округах. Граждане Азербайджана голосуют не только на территории страны, но и за рубежом, а также на судах, плавающих под азербайджанским флагом в Каспийском море и других мировых водах. Напечатано более 6,5 млн бюллетеней (право голоса на выборах имеют 6 млн 478,6 тыс. азербайджанцев).

За ходом выборов следят 790 международных наблюдателей из 72 организаций и 89 государств. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.

Безусловный фаворит выборов – действующий президент Ильхам Алиев, выдвинутый партией "Ени Азербайджан" (ЕПА). Также на пост главы государства претендуют Рази Нуруллаев ("Национальный фронт"), Фазиль Мустафа ("Великое созидание"), Эльшад Мусаев ("Великий Азербайджан"), Гудрат Гасангулиев ("Народный фронт всего Азербайджана"), независимые кандидаты Захид Оруч и Фуат Алиев.

Кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента официально зарегистрировали 30 декабря 2023 года.