Кандидатуру Путина на выборах президента поддержали на съезде "Единой России"
Фото: pixabay
Партия "Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на пост президента. Президентские выборы состоятся 15-17 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Делегаты съезда партии "Единая Россия" поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ. Соответствующее решение принято 17 декабря 2023 года единогласно, пишет "Интерфакс".
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев консолидироваться перед президентскими выборами и добиться бесспорной победы действующего главы государства.
Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.
В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.
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