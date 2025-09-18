#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Киану Ривз тайно женился

Киану Ривз, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 19:33 Фото: flickr/Nathan Congleton
Известный американский актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на близких друзей пары.

По информации источника, свадьба 61-летнего Ривза и его 52-летней возлюбленной прошла в начале лета во время их поездки по Европе. Как отмечают инсайдеры, звезда "Адвоката дьявола" и его избранница тщательно оберегают личную жизнь, поэтому церемония прошла в узком кругу и осталась в секрете.

Близкие актера подчеркнули, что Грант стала для него важной поддержкой после трагических событий в прошлом. Ривз никогда не был женат: в 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм потеряла ребенка при родах, а спустя два года погибла в автокатастрофе.

Ранее мы сообщали, что супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса нашла свой способ общения с ним.

Асель Аукешева
