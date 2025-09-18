Известный американский актер Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на близких друзей пары.

По информации источника, свадьба 61-летнего Ривза и его 52-летней возлюбленной прошла в начале лета во время их поездки по Европе. Как отмечают инсайдеры, звезда "Адвоката дьявола" и его избранница тщательно оберегают личную жизнь, поэтому церемония прошла в узком кругу и осталась в секрете.

Близкие актера подчеркнули, что Грант стала для него важной поддержкой после трагических событий в прошлом. Ривз никогда не был женат: в 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм потеряла ребенка при родах, а спустя два года погибла в автокатастрофе.

