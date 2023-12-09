Свидетель-эксперт Трампа получил около 900 тысяч долларов за показания в суде

Эксперт по бухгалтерскому учету, который встал на защиту Дональда Трампа в деле о мошенничестве на 250 миллионов долларов, получил почти 900 000 долларов в качестве гонорара за свои показания, сообщает Zakon.kz.

Профессор Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета Эли Бартов заявил, что он не нашел "никаких доказательств сокрытия" в своей проверке финансовой отчетности, лежащей в основе дела, пишет The Guardian.

Бартова спросили, сколько ему заплатили за услуги. Бартов является ведущим экспертом в области бухгалтерского учета, и в правовой системе США оплата услуг свидетелей-экспертов является стандартной практикой.

В показаниях, данных в июле, Бартов сообщил, что за работу по этому делу ему платили 1350 долларов в час. В суде он заявил, что отработал по этому делу около 650 часов на общую сумму 877 500 долларов.

По данным ABC News, единственный свидетель-эксперт обвинения, Мишель Маккарти, председатель и главный исполнительный директор инвестиционного банка MM Dillon & Co, получил за свои показания около 350 000 долларов.

Трампа, его старших сыновей и руководителей его компании обвиняют в преувеличении стоимости своих активов с целью получения более выгодных кредитов. Они отрицают обвинения.

"Он не обнаружил абсолютно никакого мошенничества, никакого мошенничества в бухгалтерском учете. Это очень уважаемый человек. Я его не знаю, но он свидетель-эксперт", - заявил Трамп журналистам после показаний Бартова.

В понедельник Трамп даст показания по этому делу во второй раз. Бартов вернется на трибуну во вторник.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что он не уверен, что будет баллотироваться на новый срок, если его предшественник Дональд Трамп сам не будет баллотироваться в Белый дом.