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Байден заявил, что не баллотировался бы в 2024 году, если бы Трамп не участвовал в гонке

Джо Байден Фото: getarchive
Действующий президент США Джо Байден заявил, что он не уверен, что будет баллотироваться на новый срок, если его предшественник Дональд Трамп сам не будет баллотироваться в Белый дом, сообщает Zakon.kz.

CNN пишет, что это особенно откровенная оценка причин его переизбрания, поскольку он вступает в вероятный матч-реванш со своим соперником 2020 года.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы", — сказал он, добавив, что демократы "не могут позволить ему победить".

Байден долгое время считал себя лучшим человеком, способным защитить страну от новой администрации Трампа, и представил предстоящие выборы как защиту демократии.

Байден продолжает выступать против Трампа напрямую во время своих выступлений по сбору средств, предупредив, что его предшественник может "натворить делов" и даже не скрывает своих намерений.

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