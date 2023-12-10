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3,5 тыс. грузовиков стоят на границе с Польшей, Путин высказался о будущем Киева – ситуация в Украине

пробки Фото: pixabay
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил о том, что по состоянию на утро 10 декабря в Польше возле украинской границы стоят почти 3,5 тыс. грузовиков, сообщает Zakon.kz.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЭК "Укрэнерго" с 1 января 2024 года на 9%.
  • Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины. В то же время Нетаньяху отказался ехать в Аргентину, так как не может бросить свою страну в разгар войны;
  • Все соседние с Румынией страны – Украина, Молдова, Грузия и Балканы – в ближайшие несколько лет "станут частью евроатлантической семьи", заявил замгенсека североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
  • "У Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит нет будущего", – Путин.
  • Финансовые ресурсы Евросоюза для поддержки Украины являются ограниченными, поэтому сообществу нужно оценить приоритеты, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, комментируя выделение Киеву нового пакета помощи в 50 млрд евро.
  • Россия уже стала намного сильнее, это главный результат военных действий, развязанных США руками Украины, заявил Сергей Лавров, выступая в рамках Дохийского форума.
  • Германия продолжит оказывать помощь Украине и поставит ей в 2024 году почти 200 тыс. артиллерийских снарядов, заявил генеральный инспектор Бундесвера.
  • Победа Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году может привести к отказу от Украины и выходу страны из НАТО –The New York Times.
  • Киев проверит отвечает ли участие в Олимпиаде-2024 интересам Украины, если МОК не изменит свою позицию о допуске российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом.
  • Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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