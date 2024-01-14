Ситуация в Украине: фермеры Румынии заблокировали пункт пропуска на границе, Путин заявил об укреплении РФ

Фото: pxhere

Государственная пограничная служба Украины заявила о том, что румынские фермеры снова заблокировали движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Сирет" на границе с Украиной. 13 января румынские фермеры уже блокировали КПП "Сирет" для проезда украинских грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Эстония не будет экстрадировать украинских мужчин мобилизационного возраста. Об этом 14 января сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

Майор запаса украинской армии, военный эксперт Алексей Гетьман, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России знают координаты всех военных объектов и предприятий, которые расположены в Украине.

"Россия укрепляется по всем направлениям, в том числе в экономике", – заявил президент РФ Владимир Путин.

Военнообязанные мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам, сообщил 14 января представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

Украине будет очень сложно содержать истребители F-16. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило о необходимости включить Россию в дискуссию об урегулировании конфликта на территории Украины.

По всей Украине полчаса звучала тревога из-за поднятия россиянами МиГ-31К.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания стала первой страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности, и власть дальше так будет работать с другими странами.

Украина и Румыния начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.

Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк.

Украинская оборонная промышленность испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Энергетическая компания Yasno, крупнейший поставщик электроэнергии в Киеве, может отключить за долги более 2% своих клиентов (28 тыс. абонентов). Об этом сообщили в пресс-службе компании. Читайте также Индийские власти заблокировали зарубежные криптобиржи Самолет Boeing 737 вернулся в аэропорт Японии из-за трещины в окне кабины Сомали угрожает войной с Эфиопией из-за спорного региона

Следите за новостями zakon.kz в: