Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

Нобелевская премия Фото: скриншот видео
Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год прошла в ратуше столицы Норвегии Осло, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Нобелевская премия мира за 2023 год была присуждена 6 октября иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади "за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и ее борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех". Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Министерство иностранных дел Ирана осудило присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади, назвав это направленным против Тегерана политическим решением.

Церемонию вручения премии посетила норвежская королевская семья. Зал был украшен белыми и фиолетовыми цветами, на одной из стен поместили фотографию Наргиз Мохаммади. Нобелевскую лекцию активистки, написанную ей в тюрьме, прочли ее дети Киана и Али Рахмани. Они же получили золотую медаль и диплом вместо матери.

Вступительное слово произнесла председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

"Сосредоточившись на правах женщин, Наргиз Мохаммади привлекает внимание к универсальному праву на равенство. Она сражалась с ограничениями, наложенными на женщин, такими как принудительное ношение хиджаба и другой закрывающей одежды, а также запретами, включающими спорт, танцы и движение вообще", – сказала она на церемонии.

Согласно завещанию основателя наград Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года. Нобель не оставил каких-либо объяснений, почему премия мира должна вручаться комитетом в Норвегии, тогда как ответственными за остальные четыре приза являются шведские комитеты. Норвежский Нобелевский комитет состоит из пяти членов, которых назначает парламент Норвегии сроком на шесть лет. Хотя это не является требованием, все члены комитета являлись норвежцами.

Ранее сообщалось, что лауреатов Нобелевской премии 2023 года по физике объявили в Стокгольме. Главную научную награду получили три ученых за изучение электронов и природы света.

Читайте также

пробки
3,5 тыс. грузовиков стоят на границе в Польшей, Путин высказался о будущем Киева – ситуация в Украине
заседание ВОЗ
ВОЗ проводит экстренное заседание по Газе
флаг Египта
В Египте стартовали президентские выборы
Елена Беляева
Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателем из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: