Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

Как пишут РИА Новости, Нобелевская премия мира за 2023 год была присуждена 6 октября иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади "за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и ее борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех". Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Министерство иностранных дел Ирана осудило присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади, назвав это направленным против Тегерана политическим решением.

Церемонию вручения премии посетила норвежская королевская семья. Зал был украшен белыми и фиолетовыми цветами, на одной из стен поместили фотографию Наргиз Мохаммади. Нобелевскую лекцию активистки, написанную ей в тюрьме, прочли ее дети Киана и Али Рахмани. Они же получили золотую медаль и диплом вместо матери.

