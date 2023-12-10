Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год прошла в ратуше столицы Норвегии Осло, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Нобелевская премия мира за 2023 год была присуждена 6 октября иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади "за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и ее борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех". Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Министерство иностранных дел Ирана осудило присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади, назвав это направленным против Тегерана политическим решением.

Церемонию вручения премии посетила норвежская королевская семья. Зал был украшен белыми и фиолетовыми цветами, на одной из стен поместили фотографию Наргиз Мохаммади. Нобелевскую лекцию активистки, написанную ей в тюрьме, прочли ее дети Киана и Али Рахмани. Они же получили золотую медаль и диплом вместо матери.

WATCH LIVE: The 2023 #NobelPrize award ceremony from Stockholm.



Where are you watching from?https://t.co/ZG2k50XHA9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2023

Вступительное слово произнесла председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

"Сосредоточившись на правах женщин, Наргиз Мохаммади привлекает внимание к универсальному праву на равенство. Она сражалась с ограничениями, наложенными на женщин, такими как принудительное ношение хиджаба и другой закрывающей одежды, а также запретами, включающими спорт, танцы и движение вообще", – сказала она на церемонии.

Согласно завещанию основателя наград Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года. Нобель не оставил каких-либо объяснений, почему премия мира должна вручаться комитетом в Норвегии, тогда как ответственными за остальные четыре приза являются шведские комитеты. Норвежский Нобелевский комитет состоит из пяти членов, которых назначает парламент Норвегии сроком на шесть лет. Хотя это не является требованием, все члены комитета являлись норвежцами.

Ранее сообщалось, что лауреатов Нобелевской премии 2023 года по физике объявили в Стокгольме. Главную научную награду получили три ученых за изучение электронов и природы света.