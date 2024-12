Отменить 14 декабря выборы президента Грузии потребовали протестующие

13 декабря к требованию о возвращении Грузии на путь евроинтеграции добавилось об отмене назначенных на субботу выборов президента, сообщает Zakon.kz.

Тысячи людей собирались в центре Тбилиси на очередную акцию протеста. Студенты, IT-специалисты, стартаперы, финансисты, маркетологи, музыканты, HR-менеджеры, виноделы и доктора вышли из своей точки города еще днем.

There are 17 different protests today organized by various groups. This one is a demonstration by tech and finance workers. Musicians, winemakers, HR specialists, psychologists, lawyers, students—everyone is out. People are gathered all over the city—everyone is out and the… pic.twitter.com/4sdSsFHprV — Mariam Geguchadze (@mariamgegu) December 13, 2024

По пути их приветствовали из окон домов, кафе, магазинов, автомобилей и даже с подъемного крана.

We are witnessing unprecedented solidarity, unity and protest in Georgia. This is construction workers cheering protesters in Tbilisi.



Video: Mariam Samu pic.twitter.com/FSx4tnjMqv — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) December 13, 2024

На фоне этого действующая президент Саломе Зурабишвили назвала назначенное на субботу голосование нелегитимным. Она заявила, что не покинет пост до новых парламентских выборов.

I'm here & will remain because, at this crucial time, the country needs legitimate institutions & reps, truly elected by the people.



When those relying on repression realize that elections are the only way forward, I’ll be ready to organize them for peace, justice, & a 🇪🇺future. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 13, 2024

Кандидат на пост президента всего один. Это бывший нападающий сборной Грузии по футболу, депутат Михаил Кавелашвили. Из-за затянувшихся протестов в Тбилиси в стране ограничат использование пиротехники, поскольку протестующие применяют ее чаще всего.