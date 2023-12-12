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В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации

В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации Фото: Facebook/Javier Milei
В избранного президента Аргентины Милея кинули бутылку во время парада, сообщает Zakon.kz.

В избранного президента Аргентины Хавьера Милея кинули стеклянную бутылку во время парада по улицам Буэнос-Айреса после церемонии инаугурации. Момент попал на видео, его публикует Daily Mail.


На кадрах видно, что бутылка пролетает в считаных сантиметрах от головы Милея в тот момент, когда он махал гражданам рукой, стоя в открытом автомобиле. Милей со своей сестрой Кариной следовали в президентский особняк. Сообщается, что бутылка в итоге попала в шею полицейскому. Ему оказали медпомощь.

Полиция установила личность бросившего бутылку — им оказался 51-летний Гастон Мерканзини. При этом там не увидели причины для его ареста. "Не было выдвинуто обвинений, не было найдено убедительных доказательств, только подозрение. Когда полицейские спросили людей, которые были на месте происшествия, они ответили, что ничего не видели", — приводятся слова главы полиции столицы Аргентины Вальдо Воффа.

Мерканзини опросили, но отпустили. При этом стало известно, что в июле его задерживали за нападение на человека, но позднее освободили из-под стражи.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Инаугурация прошла в здании конгресса. Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам. Сообщается, что у конгресса собралось много сторонников президента, некоторые заняли места ближе к трибуне еще с ночи.

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