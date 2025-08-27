Кортеж президента Аргентины забросали камнями во время предвыборной кампании

Противники президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями и бутылками его кортеж, когда он планировал провести предвыборное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Ломас-де-Самора в провинции Буэнос-Айрес. Выборы в местное законодательное собрание там запланированы 7 сентября 2025 года, передает телеканал TN.

"Милей из автомобиля с открытым верхом приветствовал собравшихся. Рядом с ним была его сестра Карина Милей, которую подозревают в коррупции", – говорится в публикации.

В это время начались столкновения между его сторонниками, полицией и протестующими. Охрана президента в целях безопасности срочно эвакуировала главу государства.

🇦🇷 Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. pic.twitter.com/Ty8auucvSf — Eixo Político (@eixopolitico) August 27, 2025

Официальный представитель президента Мануэль Адорни заявил, что в результате беспорядков, ответственность за которые он возложил на сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер, никто не пострадал.

В феврале 2025 года в Аргентине требовали объявить импичмент президенту из-за рекламы криптовалюты. А в марте 2025 года масштабная акция протеста прошла в центре Буэнос-Айреса. Ее участники выступали в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, а также против действий полиции.