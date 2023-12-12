В Иране мужчина побил свой собственный рекорд, "приклеив" 88 ложек на теле
Фото: pixabay
51-летний Абольфазл Сабер Мохтари побил свой собственный рекорд в 85 ложек, который он установил в 2021 году, сообщает Zakon.kz.
Абольфазл Сабер Мохтари рассказал представителям Книги рекордов Гиннесса, что решил установить рекорд по количеству ложек, балансирующих на теле, после того как всю жизнь "приклеивал" предметы к своей коже.
"Я случайно заметил этот свой талант еще в детстве. Но после нескольких лет практики и усилий я смог укрепить свой талант и развить его до того уровня, на котором он находится сейчас".Абольфазл Сабер Мохтари
Он рассказал, что его талант не ограничивается ложками.
"Все, что угодно, я имею в виду, любой предмет. Все, что имеет поверхность, я могу приклеить к своему телу, например, пластик, стекло, фрукты, камень, дерево и даже взрослого человека", - сказал он.Абольфазл Сабер Мохтари
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