В Иране мужчина побил свой собственный рекорд, "приклеив" 88 ложек на теле

51-летний Абольфазл Сабер Мохтари побил свой собственный рекорд в 85 ложек, который он установил в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Абольфазл Сабер Мохтари рассказал представителям Книги рекордов Гиннесса, что решил установить рекорд по количеству ложек, балансирующих на теле, после того как всю жизнь "приклеивал" предметы к своей коже.



"Я случайно заметил этот свой талант еще в детстве. Но после нескольких лет практики и усилий я смог укрепить свой талант и развить его до того уровня, на котором он находится сейчас". Абольфазл Сабер Мохтари

Он рассказал, что его талант не ограничивается ложками.



"Все, что угодно, я имею в виду, любой предмет. Все, что имеет поверхность, я могу приклеить к своему телу, например, пластик, стекло, фрукты, камень, дерево и даже взрослого человека", - сказал он. Абольфазл Сабер Мохтари



