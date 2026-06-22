Школьница поймала гигантскую форель и побила рекорд

В США 12-летняя девочка поймала 76-сантиметровую микижу и побила рекорд штата Миннесота, который ранее принадлежал ее старшей сестре, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Outdoor Life. Обладательницей нового высшего достижения Миннесоты стала 12-летняя Сэйди Спатафор. Она поймала крупную рыбу 10 мая в реке Стюарт, куда отправилась порыбачить с семьей.

После официальных измерений выяснилось, что девочка побила рекорд штата, принадлежавший ее старшей сестре Люси, которая в прошлом году поймала микижу длиной 72,4 см.

"Я очень горжусь, что именно моя 12-летняя сестра побила рекорд штата, который я удерживала. И особенно приятно, что мы рыбачили в тот день всей семьей", – сказала Люси.

Как отмечает издание, абсолютный рекорд по ловле микижи в Миннесоте держится с 1980 года. Тогда в штате поймали рыбу длиной почти 83,8 см и весом 7,2 кг.

Ранее сообщалось, что миллионы рыб резко мигрировали из-за "вскипевшего" участка Атлантики.