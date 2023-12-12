Мексиканский наркокартель мстит полицейским за кражу кокаина

Мексиканские наркокартели объявили войну коррумпированным полицейским – но не из чувства справедливости, а из-за украденного груза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, мексиканские наркокартели открыли охоту на полицейских в городе Тихуана возле границы с США. Причиной стала кража крупной партии кокаина коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.

По Тихуане прокатилась волна убийств полицейских: разъяренные наркобароны мстят за исчезновение своего груза. Двух полицейских, которых подозревали в краже наркотиков, застрелили средь бела дня прямо на улице. Еще троих офицеров также убили, хотя они официально не фигурировали в расследовании.

Прокуратура Тихуаны выяснила, что в середине ноября шестеро офицеров полиции вступили в преступный сговор, чтобы выкрасть крупную партию наркотиков со склада одного из картелей. Они совершили налет на склад и вывезли оттуда на пикапе несколько пластиковых мешков с кокаином. После того, как об этом случае стало известно, прокуроры начали расследование в отношении подозреваемых.

Но наркобароны оказались расторопнее следователей и начали "восстанавливать справедливость" своими методами. 18 ноября члены одного из картелей обстреляли офис федеральной прокуратуры, а спустя пару часов прямо на улице застрелили одного из полицейских, участвовавших в ограблении склада. 24 ноября бандиты снова атаковали здание прокуратуры, а 27 ноября застрелили еще одного офицера-подозреваемого на автозаправке.

Альберто Капелла, возглавлявший полицию Тихуаны в 2007-2008 и 2011-2013 годах, сообщил, что украденный кокаин с высокой вероятностью принадлежал картелю Синалоа – одному из самых жестоких в Мексике и наиболее влиятельному в Тихуане. По всей видимости, члены картеля практически сразу выяснили, кто совершил налет на их склад. Капелла уточнил, что вскоре после ограбления преступники убили еще троих полицейских, хотя те официально не фигурировали в качестве подозреваемых по делу.

"Это очень тревожно. Тихуана еще никогда такого не видела, а это о многом говорит", – высказался Альберто Капелла.

Тихуана – один из самых криминальных городов Мексики. В нем происходит больше всего убийств в стране (в среднем около 2000 в год при населении свыше 2,1 млн человек). С конца 2010-х город превратился в настоящее поле боя между двумя наркокартелями – Синалоа и "Новое Поколение Халиско". Масла в огонь подливают и остатки менее мощных криминальных группировок, которые ранее потерпели поражение в противостоянии с другими картелями и полицией. В июне 2023 года мэр Тихуаны Монсеррат Кабальеро сообщила, что решила переехать на военную базу и жить под охраной солдат из-за постоянных угроз в ее адрес.

Ранее жители села в Мексике устроили битву с членами наркокартеля.