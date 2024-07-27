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Лидеров мексиканского наркокартеля "Синалоа" арестовали в аэропорту Техаса

Исмаэль Самбада, Хоакин Гусман, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 09:40 Фото: Государственный департамент США/AP
Министерство юстиции США арестовало двух лидеров могущественного мексиканского картеля "Синалоа", сообщает Zakon.kz.

Власти США арестовали и выдвинули обвинения против Исмаэля Самбады Гарсии, известного как "Эль Майо", одного из соучредителей группировки, и Хоакина Гусмана, сына главы картеля Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

Как пишет Associated Press, Исмаэль "Эль Майо" Самбада сел в самолет в США, думая, что он летит куда-то еще. Источник издания не предоставил дополнительных подробностей, включая то, кто убедил Самбаду сесть в самолет или куда именно, по его мнению, он направлялся. Источник телеканала CNN рассказал, что арест организовал сын главы картела Гусман Лопес. По версии анонимного оперативника, Лопес обманул 76-летнего Исмаэля "Эль Майо", сказав ему, что самолет будет находиться на территории Мексики, и что они летят осмотреть земельный участок .

Однако стоит отметить, что Хоакин Гусман Лопес в 2019 году был заочно приговорен к пожизненному заключению в американской тюрьме.

"Эль Майо" – один из самых могущественных наркобаронов в мире, на протяжении многих лет был ключевой целью правительства США в попытках уничтожить лидеров картеля "Синалоа". Власти США предлагали вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке.

Его арест "наносит удар в самое сердце картеля, который несет ответственность за большую часть наркотиков, включая фентанил и метамфетамин, убивая американцев от побережья до побережья", – заявила глава Управления по борьбе с наркотиками США Энн Милгрэм.

Предыдущий глава и создатель картеля Гусман, более известный как "Эль Чапо", после ареста в 2016 году был экстрадирован в США. В ходе крупного судебного разбирательства в 2018 году федеральное жюри присяжных в Бруклине признало его виновным и приговорило к пожизненному заключению плюс 30 лет лишения свободы.

Гусман был признан виновным по 10 пунктам федерального уголовного обвинения, включая участие в продолжающейся преступной деятельности, сговор с целью отмывания доходов от наркотиков, международное распространение кокаина, героина и марихуаны, а также применение огнестрельного оружия.

В ходе судебного разбирательства адвокаты Гусмана утверждали, что Самбада был настоящим главарем картеля, который подкупил мексиканское правительство, чтобы подставить Гусмана и остаться на свободе, управляя преступной организацией.

Посол Великобритании в Мексике Джон Бенджамин был отстранен от должности после того, как в Сети появилось видео, на котором он направляет автомат на сотрудника посольства. 

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