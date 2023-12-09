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В Мексике жители деревни вышли на войну с наркокартелем

люди Фото: скриншот видео
Власти Мексики заявляют о гибели 11 человек в результате столкновения между боевиками из преступной группировки и жителями небольшого фермерского поселения в центральной Мексике, сообщает Zakon.kz.

На видео драки, опубликованном в социальных сетях, видно, как жители деревни в ковбойских шляпах с серпами и охотничьими ружьями преследуют подозреваемых членов банды под автоматную очередь.

Полиция штата Мехико сообщила, что столкновение произошло в деревне Тескальтитлан, примерно в 130 километрах к юго-западу от столицы.

По данным полиции, восемь погибших были членами преступной группировки, а трое - жителями села. Полиция не установила личность банды, но жестокий наркокартель Фамилия Мичоакана доминировал в этом районе на протяжении десяти лет.

Местные СМИ сообщили, что боевики Familia Michoacana появились в деревне ранее и вымогали у местных фермеров деньги.

Известно, что наркокартели в Мексике вымогают деньги практически у любого законного или незаконного бизнеса, который только могут, иногда нападая или поджигая ранчо, фермы или магазины, которые отказываются платить.

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