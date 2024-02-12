Футболиста убило ударом молнии во время матча в Индонезии
Фото: freepik
30-летнего футболиста индонезийского клуба "Персикас Субанг" убило ударом молнии во время товарищеского матча, сообщает Zakon.kz.
После удара молнии один игрок оказался без сознания, а другой футболист присел на газон.
По информации местных СМИ, 30-летний игрок позже скончался в больнице. Сообщается, что это был не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе "Силиванги" ударила молния.
"Персикас Субанг" выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии, где уже сыграл 13 матчей.
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