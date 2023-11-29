24 человека погибли от ударов молний в Индии

Не менее 24 человек погибли и 23 получили травмы из-за ударов молний в штате Гуджарат на западе Индии. В стране несколько дней подряд продолжаются сильнейшие ливни и грозы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, в результате сильных дождей, гроз и ударов молнии в индийском штате Гуджарат погибли как минимум 24 человека. Молнии также убили 71 животное и повредили 29 домов. Еще 23 местных жителя получили травмы. Больше всего смертельных случаев зафиксировали в городе Даходе.

Проливные дожди на западе Индии начались 26 ноября и в некоторых частях штата продолжались весь день 27 ноября. В отдельных районах за сутки выпало 144 миллиметра осадков. Ливни, причиной которых стал мощный циклон, повредили посевы и привели к закрытию нескольких предприятий. Власти Гуджарата в ближайшее время начнут оценивать причиненный стихией ущерб.

Подобные природные катастрофы происходили в штате Гуджарат и раньше. В 2020 году здесь за два дня от ударов молний и наводнений погибли 14 человек.



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