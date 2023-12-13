Гендиректора спортивного журнала уволили после скандала со статьями, написанными искусственным интеллектом
Совет директоров The Arena Group объявил о прекращении полномочий гендиректора Росса Левинсона. Совет директоров заявил, что это решение было принято по итогам совещания, посвященного мерам по "повышению операционной эффективности и доходов компании", сообщает The Guardian.
В начале 2023 года в журнале произошел ряд увольнений вскоре после того, как гендиректор и председатель совета директоров Arena Group Росс Левинсон объявил о внедрении в компании искусственного интеллекта.
Среди фальшивых профилей был профиль предполагаемого автора "Сора Танака", которая была обозревателем товаров. Биография этого "автора" гласила:
"Сора всегда была гуру фитнеса и любит пробовать разные продукты и напитки. Мисс Танака рада привнести свой опыт в фитнес и диетологию в команду по обзору продуктов и обещает, что будет предлагать вам только лучшее из лучшего".
На прошлой неделе Arena уволила президента по операциям и операционного директора Эндрю Крафта, президента по СМИ Роба Барретта и корпоративного юриста Джули Фенстер.