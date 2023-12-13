Гендиректора спортивного журнала уволили после скандала со статьями, написанными искусственным интеллектом

Компания Arena Group, издатель журнала Sports Illustrated, уволила гендиректора журнала после скандала со статьями, написанными ненастоящими авторами, сгенерированными искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Совет директоров The Arena Group объявил о прекращении полномочий гендиректора Росса Левинсона. Совет директоров заявил, что это решение было принято по итогам совещания, посвященного мерам по "повышению операционной эффективности и доходов компании", сообщает The Guardian.



В начале 2023 года в журнале произошел ряд увольнений вскоре после того, как гендиректор и председатель совета директоров Arena Group Росс Левинсон объявил о внедрении в компании искусственного интеллекта.



Среди фальшивых профилей был профиль предполагаемого автора "Сора Танака", которая была обозревателем товаров. Биография этого "автора" гласила:

"Сора всегда была гуру фитнеса и любит пробовать разные продукты и напитки. Мисс Танака рада привнести свой опыт в фитнес и диетологию в команду по обзору продуктов и обещает, что будет предлагать вам только лучшее из лучшего".

На прошлой неделе Arena уволила президента по операциям и операционного директора Эндрю Крафта, президента по СМИ Роба Барретта и корпоративного юриста Джули Фенстер.