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Гендиректора спортивного журнала уволили после скандала со статьями, написанными искусственным интеллектом

ИИ в журналистике Фото: pixabay
Компания Arena Group, издатель журнала Sports Illustrated, уволила гендиректора журнала после скандала со статьями, написанными ненастоящими авторами, сгенерированными искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Совет директоров The Arena Group объявил о прекращении полномочий гендиректора Росса Левинсона. Совет директоров заявил, что это решение было принято по итогам совещания, посвященного мерам по "повышению операционной эффективности и доходов компании", сообщает The Guardian.

В начале 2023 года в журнале произошел ряд увольнений вскоре после того, как гендиректор и председатель совета директоров Arena Group Росс Левинсон объявил о внедрении в компании искусственного интеллекта.

Среди фальшивых профилей был профиль предполагаемого автора "Сора Танака", которая была обозревателем товаров. Биография этого "автора" гласила:

"Сора всегда была гуру фитнеса и любит пробовать разные продукты и напитки. Мисс Танака рада привнести свой опыт в фитнес и диетологию в команду по обзору продуктов и обещает, что будет предлагать вам только лучшее из лучшего".

На прошлой неделе Arena уволила президента по операциям и операционного директора Эндрю Крафта, президента по СМИ Роба Барретта и корпоративного юриста Джули Фенстер.

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