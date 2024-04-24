Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Байден подписал пакет помощи Украине: Теперь нам нужно действовать быстро

президент США, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 20:34 Фото: Twitter.com/JoeBiden
24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный ранее конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, трансляцию его выступления вели из Белого дома.

"Я только что подписал законопроект по национальной безопасности, который был принят в выходные палатой представителей и утвержден сенатом вчера, он сделает Америку и мир более безопасным и продолжит лидерство Америки в мире, все знают об этом", – заявил он в телеобращении.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты возобновят поставки оружия Украине.

"Теперь нам нужно действовать быстро", – сказал Байден, добавляя, что оборудование будет отправлено "в течение следующих нескольких часов".

Известно, что законопроекты предусматривают оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню  в размере 95 млрд долларов. На помощь Украине предусмотрен почти 61 млрд из этой суммы.

Ранее стал известен совокупный доход Байдена и его супруги.

Читайте также

певица
Катя Лель ответила тем, кто высмеял ее веру в НЛО: Они еще прибегут ко мне
&quot;Королеве марафонов&quot; Елене Блиновской продлили арест
"Королеве марафонов" Елене Блиновской продлили арест
наводнение в России
Наводнение в России: еще девять населенных пунктов отрезало от большой земли
Елена Беляева
Байден Джо США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: