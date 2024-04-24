Байден подписал пакет помощи Украине: Теперь нам нужно действовать быстро

24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный ранее конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, трансляцию его выступления вели из Белого дома.

"Я только что подписал законопроект по национальной безопасности, который был принят в выходные палатой представителей и утвержден сенатом вчера, он сделает Америку и мир более безопасным и продолжит лидерство Америки в мире, все знают об этом", – заявил он в телеобращении.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты возобновят поставки оружия Украине.

"Теперь нам нужно действовать быстро", – сказал Байден, добавляя, что оборудование будет отправлено "в течение следующих нескольких часов".

Известно, что законопроекты предусматривают оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов. На помощь Украине предусмотрен почти 61 млрд из этой суммы.

Ранее стал известен совокупный доход Байдена и его супруги.