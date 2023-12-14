Компании из Кыргызстана и Таджикистана оказались в санкционном списке США

Минфин США ввел санкции против компаний из Кыргызстана и Таджикистана за поставки в Россию дисковых накопителей и авиационных запчастей, сообщает Zakon.kz.

Всего в санкционный список вошли более 100 человек и юридических лиц из разных стран. Под санкции попала зарегистрированная в Кыргызстане Weitmann Handeln Allianz.

Weitmann отправила в Россию сотни партий автоматических машин для обработки данных и дисковых запоминающих устройств (накопителей).

Санкции также затронули базирующуюся в Таджикистане Kafolati Komil, которая, по данным американских властей, отправляла в Россию через ОАЭ авиационные запчасти иностранного производства.