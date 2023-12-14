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Компании из Кыргызстана и Таджикистана оказались в санкционном списке США

санкции США Фото: wikimedia
Минфин США ввел санкции против компаний из Кыргызстана и Таджикистана за поставки в Россию дисковых накопителей и авиационных запчастей, сообщает Zakon.kz.

Всего в санкционный список вошли более 100 человек и юридических лиц из разных стран. Под санкции попала зарегистрированная в Кыргызстане Weitmann Handeln Allianz.

Weitmann отправила в Россию сотни партий автоматических машин для обработки данных и дисковых запоминающих устройств (накопителей).

Санкции также затронули базирующуюся в Таджикистане Kafolati Komil, которая, по данным американских властей, отправляла в Россию через ОАЭ авиационные запчасти иностранного производства.

  • В июле под американские санкции попали четыре компании из Кыргызстана, которые поставляли России электронику и другие товары для нужд российской оборонной промышленности.
  • В августе США внесли в санкционный список компанию Defense Engineering, зарегистрированную в Казахстане, за участие в сделках по поставкам вооружения между Северной Кореей и РФ.
  • В ноябре США наложили санкции на компанию из Узбекистана Mvizion. По данным американского Минторга, она связана с производством беспилотников для Вооруженных сил России.

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