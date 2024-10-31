США ввели санкции против казахстанской компании

Министерство финансов США 30 октября 2024 года ввело санкции против 275 лиц и организаций, участвующих, по его мнению, в поставках в Россию передовых технологий и оборудования, сообщает Zakon.kz.

Подсанкционные люди и компании находятся в Индии, Китае, Швейцарии, Таиланде, Турцию, а также в Узбекистане и Казахстане.

Как указано в заявлении Министерства финансов США, базирующееся в России общество с ограниченной ответственностью "Технология развития открытых систем" (TROS) производит металлообрабатывающее оборудование и занимается оптовой торговлей станками. Директором TROS является гражданин РФ Сергей Ушко. Его сын работает в европейской станкостроительной компании и помогает отцу закупать станки для конечных пользователей в России.

"Сергей Ушко и Александр Ушко координируют свои действия со своими аффилированными лицами, гражданами России ... ... чтобы использовать нескольких посредников из Центральной Азии для перевалки передовых станков в Россию. Базирующаяся в Узбекистане компания OOO Uzstanex (Uzstanex) и базирующаяся в Казахстане Kazstanex выступают в качестве номинальных получателей поставок станков из Европы, прежде чем отправлять их базирующейся в КНР компании Shanghai Winsun Imp and Exp Co Ltd (Shanghai Winsun) для доставки в Россию", – указано в документе.

Таким образом, "компании TROS, Сергей Ушко, Александр Ушко, Игорь Хоменко, Татьяна Хоменко, Uzstanex, Kazstanex и Shanghai Winsun включены в санкционный список в соответствии с указом 14024 за деятельность или деятельность в производственном секторе экономики Российской Федерации".

Компания Kazstanex находится в Алматы. Занимается поставками станочного и промышленного оборудования.

Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев высказывался о рисках включения казахстанских компаний в санкционные списки.