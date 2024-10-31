Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

США ввели санкции против казахстанской компании

США ввели санкции против казахстанской компании, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:57 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов США 30 октября 2024 года ввело санкции против 275 лиц и организаций, участвующих, по его мнению, в поставках в Россию передовых технологий и оборудования, сообщает Zakon.kz.

Подсанкционные люди и компании находятся в Индии, Китае, Швейцарии, Таиланде, Турцию, а также в Узбекистане и Казахстане.

Как указано в заявлении Министерства финансов США, базирующееся в России общество с ограниченной ответственностью "Технология развития открытых систем" (TROS) производит металлообрабатывающее оборудование и занимается оптовой торговлей станками. Директором TROS является гражданин РФ Сергей Ушко. Его сын работает в европейской станкостроительной компании и помогает отцу закупать станки для конечных пользователей в России.

"Сергей Ушко и Александр Ушко координируют свои действия со своими аффилированными лицами, гражданами России ... ... чтобы использовать нескольких посредников из Центральной Азии для перевалки передовых станков в Россию. Базирующаяся в Узбекистане компания OOO Uzstanex (Uzstanex) и базирующаяся в Казахстане Kazstanex выступают в качестве номинальных получателей поставок станков из Европы, прежде чем отправлять их базирующейся в КНР компании Shanghai Winsun Imp and Exp Co Ltd (Shanghai Winsun) для доставки в Россию", – указано в документе.

Таким образом, "компании TROS, Сергей Ушко, Александр Ушко, Игорь Хоменко, Татьяна Хоменко, Uzstanex, Kazstanex и Shanghai Winsun включены в санкционный список в соответствии с указом 14024 за деятельность или деятельность в производственном секторе экономики Российской Федерации".

Компания Kazstanex находится в Алматы. Занимается поставками станочного и промышленного оборудования.

Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев высказывался о рисках включения казахстанских компаний в санкционные списки.

Читайте также

В Алматы на дня дня перекроют участок по Сатпаева
В Алматы на дня дня перекроют участок по Сатпаева
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение
Защиту медицинских данных казахстанцев хотят усилить в Казахстане
Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества
Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества
Ирина Капитанова
Казахстан США 2024 год Санкции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: