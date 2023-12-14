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Путин высказался о курсе рубля

президент России Фото: pixabay
Президент России участвует в большой ежегодной пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин, комментируя курс рубля, заявил, что исходит из того, что все нормализуется и носит временный характер, сообщает РИА Новости.

"Я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер".Владимир Путин

Ситуация на российском финансовом рынке стабильна, а стабильность и предсказуемость сегодня – это самое главное, заявил он.

"В целом ситуация на финансовом рынке стабильная, а самое главное - это обеспечить стабильность и предсказуемость. И на мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели".Владимир Путин

Президент России заявил, что страна не отказывается от доллара, "но нам начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро". Он также заявил, что привязка рубля к доллару "чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами".

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