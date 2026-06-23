Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе

В Брюсселе состоялся круглый стол "Казахстан – ЕС" с участием представителей деловых кругов государств – членов Евросоюза, на котором выступил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, выступая перед участниками мероприятия, Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и ЕС обрели подлинно стратегический характер.

"Сегодня Европейский Союз является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером, на долю которого приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Только в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 45 млрд долларов. Этот успех получил международное признание. Согласно последнему докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях, Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и остается лидером на постсоветском пространстве и среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В Казахстане успешно работают около 4000 европейских компаний. Многие из них, в том числе Airbus, Polpharma Group, Air Liquide Group, Škoda Group и Alstom, являются надежными партнерами на протяжении десятилетий. Мы также рады приветствовать новое поколение европейских инвесторов, в число которых входят компании Roca Group, Inditex, Maersk, Dewulf и Damen Shipyards Group", – сказал президент.

Глава государства сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 млрд долларов

По его мнению, это свидетельствует о том, что партнерство между Казахстаном и ЕС переходит от выработки концептуальных подходов к реальным действиям.

Президент проинформировал об экономических успехах Казахстана за последние годы и системных преобразованиях, которые привели к достижению этого результата.

"Экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивость и динамизм. В прошлом году экономический рост нашей страны достиг 6,5%, что в два раза превышает темпы прогнозируемого глобального роста по данным МВФ. Наш ВВП превысил 305 млрд долларов, а ВВП на душу населения – 15 тысяч долларов. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году объем экономики страны достигнет 360 млрд долларов. На долю малых и средних предприятий в настоящее время приходится около 40% нашей экономики, почти 70% инвестиций в основной капитал обеспечивается за их счет. В основе этих достижений лежат комплексные структурные реформы. Казахстан переживает масштабный процесс политической и экономической модернизации, направленный на создание более прозрачной, конкурентоспособной и благоприятной для инвесторов экономики. Мы укрепили демократические институты, усовершенствовали систему сдержек и противовесов, усилили верховенство закона и расширили защиту прав человека. Строгое соблюдение принципа "Закон и Порядок" стало краеугольным камнем нашей внутренней политики. Исторический общенациональный референдум в Казахстане также способствовал созданию современной институциональной базы для защиты прав и интересов инвесторов. Национальная цифровая инвестиционная платформа теперь работает как полностью интегрированное "единое окно" для инвесторов, а Инвестиционный совет обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с инвестициями. Мы также внедряем новые стимулы, в том числе визовую программу Altyn Visa, которая устанавливает обширные налоговые и миграционные льготы для международных инвесторов. Одним словом, Казахстан предлагает то, что инвесторы ценят больше всего", – политическую стабильность, макроэкономическую устойчивость, открытую экономику и твердую приверженность рыночным реформам, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства детально остановился на перспективных направлениях сотрудничества.

В первую очередь он рассказал европейским партнерам о стремлении Казахстана стать региональным логистическим хабом, соединяющим Европу с Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Ближним Востоком.

"Мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эти усилия органично вписываются в стратегию Европейского Союза Global Gateway, превращая Средний коридор в ключевую и устойчивую магистраль для безопасного евроазиатского сообщения. Модернизация транспортной инфраструктуры уже принесла впечатляющие результаты. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому маршруту выросли в пять раз – с 0,8 млн до 4,1 млн тонн в год. Наша цель – увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн. Этот рубеж укрепит наши позиции в качестве важнейшей транспортной артерии в мировой логистике. Для поддержания этой динамики Казахстан за последние 15 лет инвестировал более 35 млрд долларов в транспортную и логистическую инфраструктуру. Сегодня порты Актау и Курык на берегу Каспийского моря служат важными воротами для международного транзита", – отметил он.

Президент приветствовал подписанные сегодня соглашения на сумму почти 1 млрд долларов, заключенные Банком развития Казахстана с Европейским инвестиционным банком, а также с синдикатом банков, в состав которого входят Commerzbank, JPMorgan Chase Bank и Standard Chartered Bank, при гарантии MIGA (Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям) в сфере логистической инфраструктуры.

Токаев заявил о готовности нашей страны выступить надежным партнером Европы в области критически важных минералов

"Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС. Чтобы максимально использовать этот потенциал, мы предлагаем модель сотрудничества по схеме "офтейк". Это будет способствовать развитию внутренней переработки и созданию производств с высокой добавленной стоимостью. Результатом этого партнерства станет создание Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам. В то же время Казахстан по-прежнему привержен продвижению глобального энергетического перехода. Как известно, наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивающим около 40% мирового спроса. Наряду со значительными запасами нефти, газа и угля, мы активно развиваем проекты по производству "зеленого" водорода. Кроме того, на территории Казахстана находятся значительные неразработанные запасы лития, никеля, ванадия и кобальта. В конечном итоге, мы предлагаем нашим партнерам прагматичную формулу: "инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам" в полном соответствии с европейскими стандартами", – отметил президент.

По мнению главы государства, Казахстан последовательно укрепляет свои стратегические позиции в качестве надежного партнера и гаранта энергоснабжения Европейского Союза.

"За прошедший год доля казахстанской сырой нефти, поставляемой на европейский рынок, составила почти 13%. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность расширению сотрудничества с европейскими партнерами, направленного на увеличение объемов поставок и укрепление региональной энергетической безопасности. В связи с этим обеспечение стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума остается важнейшим стратегическим приоритетом", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что промышленный сектор нашей страны составляет прочную основу экономики, обеспечивая устойчивый рост и диверсификацию





"За последний год доля производственного сектора в нашем ВВП составила почти 27%. Мы запустили более 190 новых производственных линий. Заслуживает высокой оценки тот факт, что европейские компании активно участвуют в развитии нашей промышленности. Экономическое сотрудничество Казахстана и ЕС претерпело фундаментальные изменения, сместившись в сторону глубокой локализации и интеграции производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Эти примеры демонстрируют значительный потенциал казахско-европейской промышленной кооперации. В этом контексте хочу особо отметить вклад европейских финансовых институтов, в первую очередь Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ЕС подписали сделки на 12 миллиардов долларов в Брюсселе.