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Супружеская пара в России пострадала при попытке приготовить самогон

авто Фото: Zakon.kz
В Нижегородской области супружеская пара получила травмы в попытке произвести самогон, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала Ni Mash, инцидент произошел в городе Уреня. Во время приготовления самогона алкоголь попал в горящий газ. Женщина попыталась устранить проблему, но поскользнулась, и ее одежда загорелась.

Сообщается, что к россиянке подбежал муж и потушил вещи. Супруги не стали вызывать пожарных, так как сами справились с возгоранием. Россиянке понадобилась помощь медиков. У женщины диагностировали ожог 80% тела, на данный момент она находится в реанимации.

Мужчина отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что водитель бензовоза пострадал во время пожара на АЗС в Алматинской области.

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