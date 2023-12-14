Водитель бензовоза пострадал во время пожара на АЗС в Алматинской области

14 декабря в 19:22 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в с. Шелек Енбекшиказахского района произошло загорание операторской автозаправочной станции и близ расположенных цистерн с общими объемом 30 куб м, сообщает Zakon.kz.

На место вызова направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу выезда, все экстренные службы взаимодействия.



"Пожар локализован в 20:15 и ликвидирован в 21:41 на площади 80 кв. м. Оперативно принятыми мерами не допущен врыв цистерн с ГСМ и распространение огня на рядом расположенные газозаправочную станцию (на расстоянии 30 м), минимаркет (10 м) и жилой сектор (15 м)". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Отмечается, что в результате пожара пострадал водитель бензовоза 1967 года рождения, получивший термические ожоги средней степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказался.

Для выяснения причины на месте находятся сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознания.

В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС Алматинской области, 5 сотрудников и 2 единицы техники районного отдела полиции, 3 работника и техника бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что грузовик с товаром на 30 млн тенге сгорел на перевале Кордай в Жамбылской области.