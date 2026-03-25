Супружеская пара заставила ребенка стать их суррогатной матерью

В США супружеской паре предъявили серьезные обвинения по делу о насилии над 14-летней девочкой, которую они заставили забеременеть, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в штате Невада полиция задержала 36-летних Натана Потье и его партнершу Эрику Палмер из Оклахома-Сити. Потье обвиняют в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, Палмер – в содействии этому. Следствие предполагает, что пара использовала подростка как суррогатную мать.

Поводом для расследования стало то, что девочка, находившаяся под опекой пары, забеременела двойней. В судебных документах говорится, что предполагаемым отцом детей является Потье.

Палмер призналась полиции, что хотела иметь детей от своего партнера, но не могла забеременеть из-за ранее проведенной операции. Следователи получили ордер на сбор ДНК Потье во время медицинского осмотра девочки, чтобы подтвердить отцовство, но до этого пара успела покинуть штат.

17 марта 2026 года Потье и Палмер задержали в городе Спаркс. Пострадавшая девочка сейчас находится в приемной семье.

