#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
482.33
557.57
5.74
Мир

Супружеская пара заставила ребенка стать их суррогатной матерью

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 06:58 Фото: unsplash
В США супружеской паре предъявили серьезные обвинения по делу о насилии над 14-летней девочкой, которую они заставили забеременеть, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, в штате Невада полиция задержала 36-летних Натана Потье и его партнершу Эрику Палмер из Оклахома-Сити. Потье обвиняют в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, Палмер – в содействии этому. Следствие предполагает, что пара использовала подростка как суррогатную мать.

Поводом для расследования стало то, что девочка, находившаяся под опекой пары, забеременела двойней. В судебных документах говорится, что предполагаемым отцом детей является Потье.

Палмер призналась полиции, что хотела иметь детей от своего партнера, но не могла забеременеть из-за ранее проведенной операции. Следователи получили ордер на сбор ДНК Потье во время медицинского осмотра девочки, чтобы подтвердить отцовство, но до этого пара успела покинуть штат.

17 марта 2026 года Потье и Палмер задержали в городе Спаркс. Пострадавшая девочка сейчас находится в приемной семье.

Ранее мы писали о том, что звезду реалити-шоу нашли мертвым в канале в Таиланде.

Аксинья Титова
