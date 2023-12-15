Обвинявшая Жерара Депардье в насилии актриса покончила с собой в Париже

Актриса Эмманюэль Дебевер, обвинившая известного французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой после выхода документального фильма "Депардье: падение людоеда", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, актриса Эмманюэль Дебевер, снимавшаяся вместе с Депардье в фильме "Дантон" 1982 года, скончалась в Париже. Она умерла в больнице после того, как попыталась совершить самоубийство, бросившись с моста в Сену. Ей было 60 лет.

По данным издания, Дебевер бросилась с моста в тот же день, когда во Франции вышел документальный фильм "Депардье: падение людоеда", в котором знаменитого актера обвиняют в сексуальном насилии и неподобающем поведении во время визита в Северную Корею в 2018 году.

Смерть Дебевер сейчас расследует парижская полиция. Известно, что еще в конце ноября актриса ушла из дома, оставив "тревожную записку". 7 декабря она бросилась в Сену с моста. Женщину успели достать из воды и реанимировать. Дебевер в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она умерла спустя неделю.

"По сообщениям СМИ, актриса жаловалась на неприемлемое поведение со стороны Жерара Депардье – в частности, в посте на Facebook в 2019 году", – сообщили в прокуратуре Парижа.

В упомянутом посте Дебевер утверждала, что Депардье якобы домогался ее во время съемок "Дантона", "пользуясь уединением в карете". Актрисе тогда было 19 лет.

Выход документального фильма и самоубийство Дебевер в очередной раз привлекли внимание общественности к серии обвинений в отношении Жерара Депардье. К звезде французского кино уже много раз предъявляли претензии женщины, которые ранее с ним работали. По их словам, Депардье причастен к многочисленным случаям харассмента и сексуального насилия. Сам актер обвинения отвергает.

Ранее во Франции приостановили показ 200 фильмов с Жераром Депардье после выхода документального фильма, в котором его обвиняют в домогательствах и изнасиловании.