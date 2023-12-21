Макрон выступил в защиту Жерара Депардье

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в защиту известного актера Жерара Депардье, на которого в последние месяцы лавиной посыпались обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, сообщает Zakon.kz.

"Вы никогда не дождетесь, чтобы я присоединился к травле. Я ненавижу такие вещи. Нельзя лишать кого бы то ни было ордена Почетного Легиона, основываясь только на неподтвержденных обвинениях", – сказал Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос французского тележурналиста о том, планирует ли он лишать Жерара Депардье государственных наград.

Как сообщает The Guardian , французский президент назвал Депардье "жертвой преследования" и заявил, что страна должна гордиться таким актером, а не травить его.

Макрон добавил, что орден, кавалером которого Депардье стал в 1996 году, вручают не за моральные качества, а за выдающиеся достижения в той или иной сфере. Президент подчеркнул, что актер – "гордость Франции", и назвал себя большим поклонником его таланта.

Заявления Эмманюэля Макрона стали сюрпризом, поскольку на минувшей неделе министр культуры Франции Рима Абдул-Малак призвала рассмотреть возможность лишить Депардье государственных наград и сказала, что своим поведением актер "опозорил Францию". Так она прокомментировала выход документального фильма "Депардье: падение людоеда", в котором прозвучали очередные обвинения в адрес кинозвезды.

После ряда обвинений в насилии и непристойном поведении, ни одно из которых пока официально не подтвердили в судебном порядке, Жерара Депардье лишили звания почетного гражданина в одном из городов Бельгии и в канадской провинции Квебек, а во Франции перестали показывать фильмы с его участием. Одна из актрис, обвинявшая Депардье в насилии, несколькими днями ранее умерла в больнице после попытки самоубийства.