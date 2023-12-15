515 человек пострадали при столкновении поездов в Китае
Как сообщает ABC News 15 декабря, в Пекине из-за плохой погоды столкнулись два поезда метро. 515 человек получили травмы, из них у 102 человек переломы. О погибших не сообщается.
Поезда столкнулись в западной части Пекина вечером 14 декабря. Авария произошла на надземном участке путей метрополитена – линии Чанпин.
Из-за скользких рельсов у поезда, шедшего первым, сработало автоматическое торможение. Следовавший за ним состав шел по снижающемуся откосу, попал в занос и не успел вовремя затормозить, из-за чего поезда столкнулись.
На место происшествия немедленно выехали медики, полиция и чиновники транспортной сферы. Всех пострадавших пассажиров эвакуировали к 23:00 14 декабря. По состоянию на утро 15 декабря 25 человек с травмами находились под наблюдением врачей, 67 остаются в больницах.
Причиной аварии стал сильный снегопад, который начался в Пекине 13 декабря. Он привел к временному закрытию школ и приостановке движения поездов в китайской столице. В Пекине продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с обледеневшими дорогами, снегопадом и метелями. Сейчас в столице КНР -11°C.
Ранее Китай из-за непогоды приостановил прием грузов, следующих из Казахстана железнодорожным транспортом.