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20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Египте

Египет, крушение поезда, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 14:37 Фото: Х/GulfTimes_QATAR
По меньшей мере 20 человек получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в провинции Эль-Минья, расположенной в центре Египта, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, пишет ТАСС.

"По предварительным данным, в результате столкновения поездов пострадали 20 человек, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести", – говорится в заявлении египетского Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что к ним пока не поступало информации о погибших в результате инцидента. На место прибыли 23 машины скорой помощи, министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар направил на место событий своего заместителя.

Со своей стороны портал Al-Youm as-Sabia проинформировал, что утром 13 октября пассажирский поезд, следовавший в Каир, столкнулся с локомотивом другого состава. В результате два вагона упали в пролегающий рядом с путями водоканал. На месте работают спасатели, причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что 12 октября 2024 года в аэропорту Антальи у самолета при посадке разорвалось колесо шасси. Пассажиров сняли с борта с помощью машин наземного обслуживания.

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