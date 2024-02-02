Венгрия все-таки одобрила финансовую помощь Украине от ЕС на 50 млрд евро

1 февраля по итогам 11-часовых переговоров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который угрожал вновь заблокировать предоставление Евросоюзом Украине финансовой помощи на 50 млрд евро, согласился одобрить соответствующее решение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, главы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине нового транша помощи на сумму в 50 млрд евро. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который в декабре 2023 года уже один раз наложил вето на это решение и угрожал сделать это снова, в конце концов согласился проголосовать положительно.

Другие европейские лидеры в комментариях прессе не скрывали, что крайне негативно отнеслись к демаршу Орбана, из-за которого им пришлось повторно собраться в Брюсселе на переговоры. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск открыто заявил, что не может сказать своему венгерскому коллеге "ничего хорошего", и предостерег Орбана от попыток достичь "гнилого компромисса". Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что "ценности Евросоюза не продаются", и никто не вправе "шантажировать 26 стран ЕС".





"Послание ясно: Россия не может рассчитывать ни на какую усталость европейцев от поддержки Украины", – резюмировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Но убедить Виктора Орбана оказалось непросто. Для этого потребовались 11 часов переговоров, в том числе встречи венгерского премьера с Эмманюэлем Макроном, главой правительства Италии Джорджей Мелони, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем ЕС Шарлем Мишелем. По словам источников, Виктора Орбана поставили перед фактом, что он находится "в полной изоляции", и его позицию не поддержит больше ни одна страна ЕС. В конце концов соглашение о предоставлении помощи Украине одобрили, добавив в него два новых параграфа – в том числе пункт, предусматривающий заморозку средств любого государства-члена ЕС, выражающего несогласие с общим решением.

Сам Орбан объявил, что достиг "дипломатической победы". По его словам, страны ЕС разработали механизм контроля, который позволит удостовериться, что предоставленные Украине деньги будут потрачены целевым образом.

Деньги, которые Евросоюз предоставит Украине, пойдут в первую очередь на финансирование общественного сектора – выплаты педагогам и врачам. Но часть средств предназначена для предоставления жалованья военнослужащим.

Ранее стало известно, что у лидеров Евросоюза был запасной план на случай отказа Орбана от сотрудничества. При таком варианте ЕС мог целенаправленно подорвать экономику Венгрии.