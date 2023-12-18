Ситуация вокруг Украины: Путин готовится к выборам, Трамп назвал Байдена угрозой демократии

Фото: пресс-служба президента РФ/wikimedia

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Трамп раскритиковал политику Байдена.

Съезд партии "Единая Россия" поддержал выдвижение Владимира Путина на президентские выборы 2024 года.

Трамп раскритиковал политику Байдена и процитировал слова Путина о "гнилости американской политической системы". Экс-президент США назвал действующего лидера угрозой демократии.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские вооруженные силы невозможно пополнить без дополнительной мобилизации. По его словам, численность ВСУ необходимо поддерживать на уровне 1,1 млн военнослужащих.

Турция, Румыния и Болгария планируют совместно вести разминирование акватории Черного моря, об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Подписание соответствующего договора состоится в Стамбуле 11 января. Переговоры о разминировании акватории Черного моря начались еще в апреле 2022 года. В них также принимали участие Украина, Грузия и Польша.

Министерство обороны Эстонии опубликовало доклад, в котором изложило стратегию по усилению позиций Украины в противостоянии с Россией. В Минобороны Эстонии полагают, что при увеличении поддержки Киева со стороны США европейских стран и при подготовке к длительному конфликту, Украина сможет отстоять свою независимость.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что 17 декабря столицу Украины атаковали барражирующими боеприпасами "Shahed" — дроны летели группами, волнами и по разным направлениям. Силы ПВО все беспилотники уничтожили, уточнил Попко. По его словам, в результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

Власти Украины предусмотрели запасной план на случай, если не получат финансовой помощи от Запада. Как рассказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, Киев обратится к внутренним заимствованиям.

Страны Запада используют Украину, чтобы ослабить Россию и готовы для этого воевать до последнего украинца, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. Читайте также В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе Кандидатуру Путина на выборах президента поддержали на съезде "Единой России" Чем полезен сон в выходные после рабочей недели

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