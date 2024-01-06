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Байден осудил Трампа за восхищение Путиным

Байден осудил Трампа за восхищение Путиным Фото: pixabay
Президент США Джо Байден осудил Дональда Трампа за его отношение к Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил о недавнем высказывании Трампа, в котором экс-президент США сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с "любовными посланиями".

Байден заявил, что это могло оскорбить американских военных.

"Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что оба политика вступили в предвыборную гонку. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре.


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