Байден осудил Трампа за восхищение Путиным
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Президент США Джо Байден осудил Дональда Трампа за его отношение к Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил о недавнем высказывании Трампа, в котором экс-президент США сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с "любовными посланиями".
Байден заявил, что это могло оскорбить американских военных.
"Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить", – цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что оба политика вступили в предвыборную гонку. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре.
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