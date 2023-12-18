В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе
Фото: pixabay
Накануне происшествия женщина пожаловалась на недомогание и отправилась спать в другую команду, оставив супруга одного. На утро внуки пары стали свидетелями нападения, в результате которого пожилая женщина скончалась, сообщает Zakon.kz.
Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия.
Об этом сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на местные власти.
"Полиция округа Нтунгамо задержала 110-летнего мужчину, обвиненного в нанесении ножевых ранений своей 109-летней супруге за то, что она отказала ему в исполнении супружеского долга, сообщили власти", - пишет издание.
Ранее мы рассказывали, что в Караганде вынесли приговор мужчине, который расправился со своей женой во время бракоразводного процесса. Он набросился на экс-супругу в здании РАГС, дважды ударив женщину ножом: она умерла, не приходя в сознание. Какое наказание понес за это карагандинец, читайте здесь.
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