В России значительно подорожали новогодние салаты

Россиянам в этом году придется изрядно потратиться на новогодний стол. Праздничные салаты: оливье и селедка под шубой обойдутся им дороже аж на 40%, сообщает Zakon.kz

Как пишут в Telegram-канал Ньюсач/Двач дороже всего выйдет оливье с колбасой. Теперь его цена за 1 килограмм составляет 300 рублей, с курицей оливье, что удивительно, намного меньше по стоимости, 259 рублей.

Что касается майонеза, средняя цена за этот продукт выросла вдвое. Теперь он стоит 110 рублей, тогда как в прошлом за пачку россияне отдавали около 56 рублей.

Экономисты в конце декабря, в преддверии Нового года ждут и резкого скачка на цены на икру, мясо, рыбу, овощи, фрукты и деликатесы.

Ранее российский диетолог Ольга Редина отметила, что в возрасте 50+ рекомендовано отказаться от некоторых привычных новогодних блюд.