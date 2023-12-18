В России значительно подорожали новогодние салаты
Фото: freepik
Россиянам в этом году придется изрядно потратиться на новогодний стол. Праздничные салаты: оливье и селедка под шубой обойдутся им дороже аж на 40%, сообщает Zakon.kz
Как пишут в Telegram-канал Ньюсач/Двач дороже всего выйдет оливье с колбасой. Теперь его цена за 1 килограмм составляет 300 рублей, с курицей оливье, что удивительно, намного меньше по стоимости, 259 рублей.
Что касается майонеза, средняя цена за этот продукт выросла вдвое. Теперь он стоит 110 рублей, тогда как в прошлом за пачку россияне отдавали около 56 рублей.
Экономисты в конце декабря, в преддверии Нового года ждут и резкого скачка на цены на икру, мясо, рыбу, овощи, фрукты и деликатесы.
Ранее российский диетолог Ольга Редина отметила, что в возрасте 50+ рекомендовано отказаться от некоторых привычных новогодних блюд.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript