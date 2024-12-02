Популярный новогодний салат назвали самым опасным

Врач-эндокринолог из Подмосковья Мария Калошина заявила о том, что популярный новогодний салат селедка под шубой может привести к развитию атеросклероза, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает эксперт, его не спасает даже большое количество овощей.

"Самое опасное блюдо новогоднего стола – селедка под шубой. Его не спасает даже большое количество овощей. Лакомясь этим блюдом, вы рискуете запустить в организме процессы развития атеросклероза, повышения уровня холестерина", – пояснила NEWS.ru врач.

По словам эндокринолога, основные недостатки этого салата – ингредиенты с крахмалом, высоким гликемическим индексом и жиры. По словам Калошиной, из-за употребления селедки под шубой существует риск возникновения отеков, проблем с почками и повышения давления.

"С точки зрения диетологов, празднование Нового года – самое серьезное испытание для организма. Обилие калорийных блюд, поздний прием пищи, употребление алкоголя – все это становится серьезным стрессом для желудочно-кишечного тракта", – добавила Калошина.

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