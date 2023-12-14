Медики рассказали об ограничениях за новогодним столом для тех, кому за 50

Российский диетолог Ольга Редина в возрасте 50+ рекомендовано отказаться от некоторых привычных новогодних блюд, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Вечерняя Москва" диетолог отметила, что люди в зрелом возрасте часто страдают от проблем с пищеварением и кишечником, поэтому лучше отказаться от тяжелых майонезных салатов, таких как оливье и селедка под шубой.

"Я рекомендую отдавать предпочтение легким овощным салатам. Но если вы не представляете свой праздничный стол без традиционного оливье, то нужно заменить майонез на сметану или греческий йогурт", — посоветовала Редина.

Закуски же можно сделать из малосоленой красной рыбы, икры, печени трески и овощей, предложила специалист. Хлеб лучше выбрать цельнозерновой или с отрубями.

"Не налегайте на колбасу и жирную рыбу, например селедку или шпроты. Это может спровоцировать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом", - заверила диетолог.

По мнению специалиста, горячее блюдо лучше запечь в духовке или тушить. Лучшим вариантом будет рыба или нежирное мясо с овощами.

Она добавила, что людям 50+ при отсутствии индивидуальных следует употреблять больше овощей – их клетчатка стимулирует пищеварение, а витамины и микроэлементы поддерживают активные обменные процессы.

Другие ограничения, которые рекомендуются диетологом за новогодним столом людям старше 50 лет:



Отказаться от острых и соленых закусок – они задерживают воду и способствуют отекам.

Вместо готовых промышленных десертов лучше есть фрукты, ягоды, домашнее желе, запеканку или пудинг.

Отказаться от крепкого и газированного алкоголя – максимум за вечер выпить два бокала красного вина.

Отказаться от сладких напитков, пакетированных соков и газировки.

Избегать сочетания алкоголя с жирной закуской – это вызывает перенапряжение поджелудочной и повышает риск приступа панкреатита.

Не пить кофе – в особенности после алкоголя, иначе можно спровоцировать аритмию.

Ранее специалисты уже рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь.