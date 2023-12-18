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Формат "все включено" сохранится в отелях Турции

Формат "все включено" сохранится в отелях Турции Фото: pixabay
У туристов в 2024 году еще будет возможность использовать формат "все включено" в отелях Турции. Об этом рассказал Посол Турции в России Танжу Бильгич, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС посол отметил, что есть разные типы отелей, некоторые из них очень роскошные, некоторые не такие роскошные, поэтому все зависит от типа размещения, которое ищет турист.

"Я уверен, что каждый турист из России, который захочет посетить Турцию, найдет для себя подходящий вариант в следующем году", - отметил Танжу Бильгич.

Ранее сообщалось, что представители турецкой индустрии туризма предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях. Согласно этой инициативе, турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.


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