В Турции намерены сократить количество отелей "все включено"

Турция, одной из "фишек" которой является разнообразие отелей с системой "все включено", решила ее пересмотреть. Об этом рассказал представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Министерство культуры и туризма страны, которое в начале сезона запустило ночные музеи, чтобы привлечь туристов из отелей "все включено", в новом турсезоне хочет сосредоточиться на гастрономическом, культурном и оздоровительном туризме, пишет Turkiye.

Коркутата заявил, что местные рестораны и ​​отели могут начать сотрудничать, чтобы побудить туристов покинуть отель.

"Благодаря этому методу туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по городу, а затем – на ужин в контрактные рестораны...", – сказал он.

Мустафа Коркутата заявляет, что система "все включено" превратилась в "потребительский терроризм" и не соответствует политике Турции по нулевым отходам. Поэтому количество объектов, на которых применяется эта система, будет постепенно сокращаться.

Апеллируя к странам, где люди умирают от голода, Коркутата отметил, что около 65 % еды в таких отелях возвращается в отходы. Ежедневно выбрасывается от 220 до 400 граммов еды на человека.

"Таким образом, расчеты показывают, что стоимость пищевых отходов, вызванных этими отелями, достигает 50 миллиардов лир ежегодно", – сказал он.

9 августа сообщалось, что отменить в отелях Турции систему "все включено" предложили представители турецкого турбизнеса. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции.