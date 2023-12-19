Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Президента Египта переизбрали на новый срок

Президента Египта переизбрали на новый срок Фото: presidency.eg
Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Официальные итоги президентских выборов представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия.

В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в плебисците, сообщил глава национального избиркома Хазем Бадави, пресс-конференцию которого в прямом эфире транслирует телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". За действующего президента отдал свой голос 39 702 451 египтянин.

Во всеобщих президентских выборах, по данным избиркома, приняли участие почти 70% из более 67 млн. избирателей, имевших право голоса.

"Явка на прошедших выборах главы государства была наивысшей за всю историю страны и составила 66,8% избирателей", - отметил Бадави.

В общей сложности за пределами Египта и на территории страны в выборах приняли участие 44 077 668 избирателей.

Глава Национального избиркома также сообщил, что за остальных трех кандидатов в президенты было отдано от 1,9% до 4,5% голосов египтян, принявших участие в плебисците.

Для ас-Сиси это третий президентский срок.

Он впервые был избран президентом Египта в 2014 году, через год после свержения предыдущего главы государства Мухаммеда Мурси — одного из лидеров "Братьев-мусульман".

В июле 2013 года ас-Сиси, будучи министром обороны и главнокомандующим египетской армией, возглавил массовые протесты в стране, которые привели к отстранению исламистов от власти. В 2018 году он был переизбран с результатом 97% голосов.

В 2019 году в Египте были приняты поправки к Конституции, которые позволили ас-Сиси продлить свой срок с четырех до шести лет. Кроме того, они дали ему возможность участвовать в новых выборах.

Читайте также

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1
Ситуация в Украине: ЕС утвердил 12-й пакет санкций, в Вашингтоне обсуждают очередной пакет помощи Киеву
Ситуация в Украине: ЕС утвердил 12-й пакет санкций, в Вашингтоне обсуждают очередной пакет помощи Киеву
Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана задержали по подозрению в коррупции
Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана задержали по подозрению в коррупции
Жанель Абдрахманова
Египет
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: