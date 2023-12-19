Президента Египта переизбрали на новый срок

Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Официальные итоги президентских выборов представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия.

В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в плебисците, сообщил глава национального избиркома Хазем Бадави, пресс-конференцию которого в прямом эфире транслирует телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". За действующего президента отдал свой голос 39 702 451 египтянин.

Во всеобщих президентских выборах, по данным избиркома, приняли участие почти 70% из более 67 млн. избирателей, имевших право голоса.

"Явка на прошедших выборах главы государства была наивысшей за всю историю страны и составила 66,8% избирателей", - отметил Бадави.

В общей сложности за пределами Египта и на территории страны в выборах приняли участие 44 077 668 избирателей.

Глава Национального избиркома также сообщил, что за остальных трех кандидатов в президенты было отдано от 1,9% до 4,5% голосов египтян, принявших участие в плебисците.

Для ас-Сиси это третий президентский срок.

Он впервые был избран президентом Египта в 2014 году, через год после свержения предыдущего главы государства Мухаммеда Мурси — одного из лидеров "Братьев-мусульман".

В июле 2013 года ас-Сиси, будучи министром обороны и главнокомандующим египетской армией, возглавил массовые протесты в стране, которые привели к отстранению исламистов от власти. В 2018 году он был переизбран с результатом 97% голосов.

В 2019 году в Египте были приняты поправки к Конституции, которые позволили ас-Сиси продлить свой срок с четырех до шести лет. Кроме того, они дали ему возможность участвовать в новых выборах.

