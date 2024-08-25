Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Египта предупредил о рисках создания нового фронта в Ливане

самолеты, война, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 17:26 Фото: pixabay
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что открытие в Ливане нового фронта понесет за собой значительные риски, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал в ходе встречи в Каире с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном, пишет ТАСС.

"Текущая ситуация в регионе требует от мирового сообщества приложить все усилия, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке и сдержать эскалацию, поскольку открытие нового фронта в Ливане будет нести с собой колоссальные риски", – приводит слова ас-Сиси его официальный представитель Ахмед Фахми.

Лидер Египта подчеркнул, что считает необходимым "сохранение суверенитета Ливана и поддержание стабильности в стране".

В ходе встречи ас-Сиси и Браун также обсудили ход переговоров о перемирии в секторе Газа, поскольку именно соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве, по мнению сторон, "сможет стать основой для устойчивой стабилизации ситуации в регионе".

Заявления ас-Сиси прозвучали на фоне нового витка эскалации между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". В ночь на воскресенье пресс-служба израильской армии информировала, что ее истребители атаковали на территории Ливана объекты "Хезболлах" в связи с подготовкой им ракетного удара по израильской территории. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов.

Со своей стороны "Хезболлах" сообщило о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав это первоначальным ответом на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Позже движение заявило о завершении первого этапа операции.

Напомним, сегодня, 25 августа 2024 года, в Каире должен пройти новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Сторона Израиля уже прибыла в Египет.

Читайте также

вещи
Мужчина сбросил младенца и женщину с 16 этажа в Москве
Павел Дуров
СМИ Франции: Дуров планировал поужинать в Париже
Израиль
В Израиле 25 августа ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов
Андрей Дюсупов
Египет Ливия Израиль и Палестина 2024 год Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арест
Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Анджелина Джоли
Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: