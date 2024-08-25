Президент Египта предупредил о рисках создания нового фронта в Ливане

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что открытие в Ливане нового фронта понесет за собой значительные риски, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал в ходе встречи в Каире с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном, пишет ТАСС.

"Текущая ситуация в регионе требует от мирового сообщества приложить все усилия, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке и сдержать эскалацию, поскольку открытие нового фронта в Ливане будет нести с собой колоссальные риски", – приводит слова ас-Сиси его официальный представитель Ахмед Фахми.

Лидер Египта подчеркнул, что считает необходимым "сохранение суверенитета Ливана и поддержание стабильности в стране".

В ходе встречи ас-Сиси и Браун также обсудили ход переговоров о перемирии в секторе Газа, поскольку именно соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве, по мнению сторон, "сможет стать основой для устойчивой стабилизации ситуации в регионе".

Заявления ас-Сиси прозвучали на фоне нового витка эскалации между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". В ночь на воскресенье пресс-служба израильской армии информировала, что ее истребители атаковали на территории Ливана объекты "Хезболлах" в связи с подготовкой им ракетного удара по израильской территории. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов.

Со своей стороны "Хезболлах" сообщило о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав это первоначальным ответом на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Позже движение заявило о завершении первого этапа операции.

Напомним, сегодня, 25 августа 2024 года, в Каире должен пройти новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Сторона Израиля уже прибыла в Египет.